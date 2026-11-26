Torrebesses, a l’espera de llum per obrir un obrador de pa compartit
Dins de l’espai empresarial, encara en obres, que s’edifica en una antiga granja de pollastres
L’ajuntament de Torrebesses està pendent que Endesa doni la llum per poder obrir un obrador de pa compartit en la planta baixa de l’edifici que serà el nou espai empresarial, que anteriorment va acollir una granja de pollastres. Segons l’alcalde, Mario Urrea, en l’esmentat espai els artesans podran fer pa i també productes de pastisseria durant el període de temps que tinguin estipulat. Aquesta iniciativa també permetrà recuperar la venda de pa al poble, un servei que es va perdre fa anys i que ara s’importa, sempre que hi hagi interessats a fer-se càrrec de l’activitat i “sembla que és factible”, va remarcar.
El projecte ha estat possible gràcies al fet que l’ajuntament s’ha sumat a la iniciativa de l’Associació Amics del Pa de Poble, que pretén recuperar els forns en pobles de menys de 300 habitants, va indicar. “Aquesta entitat és l’encarregada de connectar els pobles que no tenen forn amb les persones interessades a dedicar-se a la fleca perquè el seu negoci resulti rendible utilitzant instal·lacions que facilitin els consistoris”, va incidir.
L’espai dedicat a l’elaboració del pa ja està equipat, malgrat que la zona empresarial encara s’està construint. “La teulada està acabada però l’interior s’ha d’habilitar”, va puntualitzar. No obstant, l’obrador és independent del centre d’empreses, va aclarir. L’ajuntament oferirà a empresaris i emprenedors un lloc on tenir les seues oficines, tallers a petita escala i dependències per desenvolupar activitats.
Segons Urrea, aquest edifici, adquirit a un particular, haurà de donar serveis a tots els veïns que tenen una idea de negoci i la volen desenvolupar. Les obres estan pressupostades en uns 340.000 euros. L’immoble té una planta baixa, on es troba l’obrador, i dos pisos i la intenció és que aculli una sala de coworking. Té una superfície total d’uns 600 metres quadrats i pot acollir una desena d’empreses. Els treballs se centraran en la reparació de la teulada, les bigues de l’edifici i la instal·lació d’un nou accés.
La creació del centre empresarial es finançarà amb diners procedents dels Fons de Transició Nuclear, que beneficia els municipis pròxims a la central nuclear d’Ascó.