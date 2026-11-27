La capital incorpora una màquina escombradora nova més silenciosa
El servei municipal de neteja de Solsona va estrenar ahir una nova màquina escombradora que permetrà millorar la qualitat i l’eficiència de la neteja viària, ja que el nou vehicle incorpora prestacions tècniques que milloren la capacitat d’aspiració, la maniobrabilitat i la seguretat –incorpora una càmera de marxa enrere per augmentar la seguretat–, alhora que redueix les molèsties derivades del soroll i la generació de pols.
La màquina està equipada amb tres raspalls, un dels quals és específic per a les voreres, i també disposa d’una mànega que permet aplicar aigua i sabó per actuar a les zones on la brutícia està més incrustada i complementar les tasques d’escombrada.
La incorporació d’aquesta escombradora respon a la necessitat de renovar el vehicle anterior, estrenat el 2010 després de quedar obsolet. En els últims anys, les avaries s’havien anat repetint, amb períodes d’inoperativitat que afectaven la continuïtat i l’eficiència del servei.