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El consell del Pla tindrà el 2027 un minibús de transport a demanda
El consell obté 300.000 euros del Govern central per desenvolupar el projecte pilot. Una enquesta permetrà detectar les carències del transport públic
El consell comarcal del Pla d’Urgell posarà en marxa l’any que ve un projecte pilot de transport a demanda per pal·liar les deficiències del servei d’autobús a la comarca. L’ens ha obtingut una subvenció de 300.000 euros del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), que permetrà adquirir un minibús d’una vintena de places i desenvolupar una aplicació web per sol·licitar els desplaçaments. La compra del vehicle figura entre les principals inversions del pressupost comarcal del 2027 i la previsió és que el servei comenci a funcionar a finals del primer semestre. El president del consell, Carles Palau, va donar a conèixer ahir la iniciativa durant la presentació d’una enquesta ciutadana, després de constatar que el 28% dels habitants del Pla considera que el transport públic és un problema a la zona. Els resultats permetran identificar els trajectes i els horaris amb més demanda i orientar el projecte, ja que amb un únic vehicle no es donarà cobertura a tot el territori. Segons el tècnic de Desenvolupament Local Jordi Teixidó, les carències del servei afecten especialment les persones sense vehicle que busquen feina, les persones grans que necessiten accedir als serveis sanitaris i els joves que volen participar en activitats extraescolars o de lleure. L’enquesta, que també aborda les connexions amb Lleida i Tàrrega, es podrà respondre fins al 31 de desembre mitjançant els codis QR que es col·locaran a les marquesines d’autobús o en format paper als ajuntaments.
Palau va lamentar la falta d’avenços en les converses amb la Generalitat, a la qual traslladaran els resultats de l’enquesta, i va recordar que el consell havia plantejat la implantació del transport a demanda mitjançant el programa Clic.cat, sense disposar encara d’un calendari. “Com que no obtenim resposta de la Generalitat, ens hem hagut d’espavilar”, va afirmar. El president va assenyalar que les zones nord i sud de la comarca són les més mal comunicades i va posar de manifest les dificultats afegides de les persones grans per accedir al CAP, allunyat de l’estació d’autobusos de Mollerussa.
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