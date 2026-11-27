ERC, Junts i SiF demanen que la Paeria de Cervera rebi Lluís Puig
La Paeria de Cervera va aprovar dimecres passat una moció d’ERC, amb el suport de Junts i Solucions i Futur (SiF), per convidar l’exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig a firmar el llibre d’honor de la Paeria com a pregoner de la festa major del 2018. En aquell moment, Puig es trobava exiliat a Bèlgica i va llegir el pregó de forma telemàtica en una pantalla a la plaça Major.
La moció es va aprovar amb set vots favorables (dos de Junts, tres de SiF i dos d’ERC) i l’abstenció dels cinc edils del PSC. El paer en cap, Jan Pomés (PSC), va considerar que “el passat, passat és” i que “ha estat la conjuntura electoral la que ha propiciat aquesta petició”.
La portaveu d’ERC, Mercè Carulla, va lamentar el posicionament dels socialistes i va insistir que “la moció s’ha aprovat i, per tant, hem de convidar-lo”. Pomés, per la seua part, no va aclarir si la recepció s’acabarà portant a terme i va sentenciar que “les mocions són declaracions d’intencions”.