INFRAESTRUCTURES
FGC controlarà amb càmeres els tallers del Pla de la Vilanoveta
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va treure ahir a licitació el projecte per instal·lar un tancament perimetral de seguretat en un tram de 180 metres pròxims als tallers del Pla de la Vilanoveta, en el qual també s’instal·laran càmeres de videovigilància per evitar danys i furts als combois de la línia de la Pobla i els que començaran a operar el 2027 a la línia de Manresa. Una vegada adjudicats, els treballs es prolongaran durant quatre mesos i suposaran una inversió de 882.000 euros.