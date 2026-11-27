La galeria CaLagneta brinda per dos anys d’art i enoturisme
La galeria d’art CaLagneta va oferir dissabte passat un brindis als seus clients i treballadors per celebrar el seu segon aniversari amb vi del celler Comalats de l’Ametlla de Segarra. L’espai cultural combina mostres d’art amb la seua proposta gastronòmica i degustacions de vi. Durant aquests dos anys de vida, CaLagneta ha allotjat una dotzena d’exposicions d’artistes estatals i internacionals i ha rebut diferents premis i reconeixements.