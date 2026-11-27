L’aranès sobreviu com a llengua usual d’un de cada sis veïns de la vall
L’ocupació quotidiana de l’idioma segueix en retrocés al cap de vint anys d’oficialitat
L’aranès sobreviu com a llengua d’ús habitual de la sisena part dels habitants d’Aran dos dècades després del reconeixement d’aquest idioma com a oficial a Catalunya, en l’Estatut de la qual va ser inclòs com a tal el 2006. Els nivells de maneig de l’occità són més elevats entre els joves de 15 a 29 anys, que ja van treballar l’aranès a l’escola.
L’ús quotidià de l’aranès es troba en retrocés quan es compleixen vint anys del seu reconeixement com a llengua oficial a Catalunya a l’Estatut i 36 des de la seua inclusió com tal, encara que amb vigència únicament a la vall, en la llei que va reconèixer el règim especial d’Aran.
No obstant, segons indiquen els resultats de l’Enquèsta d’usatges lingüistics dera populacion en Aran, elaborada per la Generalitat sobre una mostra de veïns majors de quinze anys, continua sent la llengua d’ús habitual de poc més de la sisena part dels seus habitants.
Segons aquest estudi, el 16,8% dels veïns d’Aran tenen l’occità com a llengua habitual i un altre 6,6% el combina amb altres llengües. La suma d’aquests dos grups (23,4%) supera amb claredat els qui tenen com a primer idioma el català (14,3%), malgrat que amb prou feines sumen la meitat dels que utilitzen de manera prioritària el castellà (45,9%).
Pràcticament quatre de cada cinc aranesos (79,7%) entén el que li diuen en aquesta llengua i prop d’un terç (63,7%) comprèn els textos que hi són escrits, encara que són poc més de la meitat (52,6%) que saben parlar-lo i un percentatge inferior, dos de cada cinc (39,4%), els capaços d’escriure’l.
L’enquesta inclou dos perspectives il·lustratives del present i el futur de l’aranès. D’una banda, els seus espais de més ús, en exclusiva o en combinació amb altres llengües, són el petit comerç i l’hostaleria, on la suma d’aquests dos grups arriba a percentatges del 28,4% i el 26,2%, davant d’altres àmbits com la sanitat, on l’ús cau a l’entorn del 20% (20,8% quan el pacient es dirigeix al personal sanitari i 19,4% en la direcció oposada).
I, per una altra, el desglossament dels enquestats per edats situa els nivells de maneig més grans entre els més joves, en la franja dels qui tenen de 15 a 29 anys, és a dir, entre aquells per a qui l’aranès ha estat matèria d’estudi: el saben escriure més de dos terços d’aquest grup (68,6%), que dobla a la resta, i el llegeixen i el parlen tres de cada quatre (74,1% i 77,3%), entre 7 i 23 punts per sobre de les altres cohorts.
Els nivells d’enteniment són més elevats, i també cridaners: arriba al 86% entre els qui van passar per escoles on s’ensenyava l’aranès i arriba al 93,2% entre els majors de 65 anys, molts dels quals (els majors de 78) són nascuts abans de l’obertura del túnel el 1948.
D’altra banda, l’informe remès per la Generalitat al Consell d’Europa dins de l’avaluació del seguiment de la Carta de les Llengües Minoritàries assenyala que, malgrat que “l’ensenyament de l’aranès està plenament garantit” en escoles i instituts, “persisteixen limitacions en l’àmbit de la formació professional”, on no s’utilitza com a llengua vehicular. Govern i Conselh treballen per ampliar-ne l’ús en l’administració.