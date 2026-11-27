L’escola de Sanaüja estrena uns lavabos més accessibles
Després d’anys de reivindicació
L’escola de Sanaüja, integrada a la ZER La Segarra, ha estrenat uns nous lavabos adaptats i completament renovats després de les obres de reforma executades pel consistori. L’actuació ha permès transformar els antics serveis en un espai més còmode, higiènic i funcional, adequat a les necessitats actuals dels alumnes.
La remodelació arriba després d’anys de reivindicacions al departament d’Educació per aconseguir millorar unes instal·lacions que necessitaven una renovació. Finalment, l’ajuntament ha pogut portar a terme els treballs gràcies a una subvenció de 58.325,30 euros concedida pel departament a través del programa d’obres de reforma, adequació i millora (RAM) dels centres educatius públics.
La intervenció ha inclòs l’eliminació de les barreres arquitectòniques per garantir l’accessibilitat, així com la renovació integral dels revestiments, el paviment, la il·luminació i els sanitaris. A més, s’ha habilitat un espai polivalent que combina les funcions de magatzem i sala de neteja, amb l’objectiu d’optimitzar les instal·lacions.