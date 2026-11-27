TEMPS
Les pistes reben 15 centímetres de neu nova i es preparen per obrir la setmana que ve
Noves precipitacions i la baixada de temperatures permeten engegar els canons de neu artificial. Cadenes a la Bonaigua i a l’accés a Beret i 7 graus sota zero a Boí
La neu acumulada des de dimarts passat a les cotes altes del Pirineu està permetent a les pistes d’esquí de Lleida preparar les instal·lacions de cara a l’obertura pel pont de la Constitució i la Puríssima del 5 al 8 de desembre. Ja tenen entre 5 i 15 centímetres de gruix després de les recents precipitacions. Baqueira Beret, que preveia obrir demà, va retardar l’inici de la temporada a causa de la falta de neu. Tanmateix, responsables del complex van informar que, amb el canvi de temps, ja acumulen entre 10 i 15 cm a les cotes més altes i “es treballa per obrir tan aviat com sigui possible” amb ajuts dels canons de neu artificial, ja en funcionament. Per la seua part, les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Boí-Taüll, Port Ainé i Espot, preveuen començar la temporada el 4 de desembre “ja que continua nevant i les temperatures sota zero permeten la innivació artificial sobre neu natural”, van explicar els seus responsables. Tenen entre 15 cm Boí, i Espot i Port Ainé de 5 a 12 cm de neu nova. Les nevades que van començar dimarts es van intensificar ahir i van obligar a circular amb cadenes per un tram de 10 quilòmetres del port de la Bonaigua, la carretera C-28, entre el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, i també per la C142b que dona accés al Pla de Beret. La neu i el gel van fer necessari l’ús de màquines llevaneu a primera hora del matí.
Les precipitacions han anat acompanyades per una important baixada de temperatures que van arribar als 7 graus sota zero a 2.500 metres a Boí, i dos graus negatius a Bonabé. A Vielha els termòmetres van marcar els 2 sota zero, mentre que a Tremp, Vielha, Sort i la Seu van oscil·lar entre els zero i un grau positiu, que garantiran el treball dels canons de neu.
Les obres de modernització del sector 3 de Pinyana ja estan totalment acabades i transformades 1.880 hectàrees dels municipis de Corbins, Benavent, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella que podran estrenar el reg pressuritzat la pròxima campanya durant la primavera del 2027. Aquesta última actuació ha suposat una inversió que supera els 30 milions d’euros, dels quals 10 els aporta el Govern. Ara, la conselleria d’Agricultura està redactant el projecte per modernitzar el sector 4. Així ho va assegurar el president de la comunitat de regants, Ramon Piqué, que va apuntar que estarà llest per a la primavera de l’any que ve. Inclou 1.500 hectàrees més, la gran majoria de l’Horta de Lleida, gestionada per la Junta de Sequiatge, i dels municipis de Benavent de Segrià, Torre-serona, Rosselló i Torrefarrera. Piqué va indicar que també s’estan negociant les condicions de pagament i ajuts per abordar les obres del sector 5 que contempla la transformació de 2.880 hectàrees dels municipis de Lleida i Alcarràs a través de l’embassament de Canet. De fet, la superfície implicada a Alcarràs ja està modernitzada i falten les instal·lacions per poder proveir les finques per gravetat i poder suprimir els bombatges.