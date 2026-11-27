Llum verda a obres del Pla de Barris de Solsona
Dins del pressupost per al 2027, el més elevat de la història. Preveu remodelar Cal Metge Solé com a local sociocultural
El ple de Solsona va aprovar ahir el pressupost del 2027 que ascendeix a 15,8 milions d’euros, el més elevat fins ara, amb un increment del 24,5% respecte al vigent. El desplegament del Pla de Barris explica en bona mesura aquest augment, ja que les inversions proposades també han augmentat un 62,23% fins als 2,3 milions per executar tres projectes dins del programa d’intervenció integral del nucli antic, que són la rehabilitació de l’edifici de Cal Metge Solé per destinar-lo a equipament sociocultural per a entitats, que costarà 1,8 milions; la millora de la plaça del Camp, a la qual s’han destinat 420.000 euros; i un local d’assaig equipat amb un programa d’activitats musicals amb una inversió de 70.000 euros.
També es van aprovar les bases de dos nous programes d’ajuts per a habitatges del barri antic i els passatges Guitart i Vall Fred entre 2026-2030. Són per potenciar l’eficiència energètica, amb una dotació de 87.500 euros el 2027, i per a millores de l’accessibilitat als habitatges, amb 87.500 euros més per al mateix exercici.
En el primer cas, es preveu un import màxim de 10.000 € per casa i fins al 70% del cost total de la despesa i, en el segon, fins a 20.000 € per edifici. A més, es va ratificar una prova pilot de masoveria urbana fora del nucli antic que faciliti la rehabilitació i recuperació d’almenys un immoble del parc d’habitatges buits de la ciutat. La idea és subvencionar, amb una ajuda directa de 10.000 euros, un habitatge que es posi de lloguer amb un contracte d’aquest tipus per un període mínim de 5 anys per sufragar el cost dels materials, mà d’obra, llicències i els serveis tècnics necessaris.