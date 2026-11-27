Maria Garganté exposa el paper de les dones en la història de Cervera
La historiadora de l’art Maria Garganté va reivindicar divendres passat el protagonisme femení en la història de Cervera dins de la seua ponència en el cicle de conferències del Mil·lenari. La ponent va fer una crida a “superar un relat centrat en grans noms i a reconèixer les aportacions de les dones anònimes”.
El recorregut va incloure des de l’edat mitjana fins a l’època contemporània, amb figures com Guinedilda, vinculada als orígens de la ciutat; Magdalena de Montclar, perseguida per bruixeria; la tavernera Nasa Tabaco, i les impressores Maria Antònia Cons i Antònia Ibarra, que van dirigir la impremta de la Universitat de Cervera entre 1757 i 1788.
Garganté també va destacar el paper del projecte A peu de museu, impulsat pel Museu de Cervera, en la recuperació de la memòria de dones de diferents èpoques i classes socials .La revisió del relat de la Casa Duran i Sanpere va permetre abordar la trajectòria intel·lectual d’Hermínia Grau i les veus d’altres dones de la casa.
El cicle continuarà el 4 de desembre, a les 19 hores a la Sala Francesc Buireu, amb una conferència de Ramon Ramon-Muñoz i Pere Verdés Pijuan sobre rics i pobres a l’ombra de la Universitat de Cervera.