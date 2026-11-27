SUCCESSOS
Mor un jove de Juneda en un accident laboral a les Borges
La víctima, de 26 anys, va quedar atrapada sota una màquina retroexcavadora després de caure per un desnivell d’uns 10 metres. A l’interior d’una finca
Un veí de Juneda de 26 anys va morir ahir al tenir un accident mentre treballava en una finca a les Borges Blanques. Agents dels Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a les 12.50 hores. Per motius que s’investiguen, la víctima va morir al quedar atrapada sota de la màquina retroexcavadora que conduïa per un camí a l’interior de la finca, quan aquesta va caure per un desnivell d’uns 10 metres. A causa del sinistre, el treballador va morir. Fins al lloc dels fets es van traslladar dos patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). També es va activar el servei psicològic per atendre la família de la víctima.
La Policia catalana va posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del departament d’Empreses i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
L’octubre passat, un veí d’Aitona de 53 anys va perdre la vida en un accident laboral en una granja d’aquest municipi del Segrià. L’operari va morir al quedar atrapat entre el mur del moll de càrrega i un camió que estava fent maniobres de marxa enrere. Mentrestant, a l’agost hi va haver un altre sinistre laboral mortal a Esterri d’Àneu, en el qual va morir un treballador de 23 anys mentre feia tasques de rehabilitació en una casa.
Segons les últimes dades estadístiques publicades pel ministeri de Treball, entre els mesos de gener i setembre d’aquest any s’han registrat 5.802 accidents laborals amb baixa a les comarques lleidatanes. Això suposa un increment del 7,6% respecte als 5.391 registrats en el mateix període del 2025. En els nou primers mesos de l’any hi va haver nou accidentals mortals a la demarcació, davant els onze entre gener i setembre del passat exercici. Per una altra banda, hi va haver 31 persones ferides greus, deu menys que en el mateix període del 2025. En canvi, els accidents de caràcter lleu han augmentat prop d’un 8%. Per tipus, a la província hi va haver fins al mes de setembre 5.207 sinistres que es van registrar durant la jornada laboral i 595 in itinere, segons assenyala Treball.