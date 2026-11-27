Nadal amb gust de pedra seca i aromàtiques
Productes de Casa Dalmases amb Leader de Ponent i Eixarcolant
La Fundació Casa Dalmases de Cervera afronta la campanya de Nadal amb dos nous productes pensats per “combinar nous sabors i, alhora, donar visibilitat al nostre patrimoni natural i cultural”, segons va explicar Adrià Saladié, responsable de l’obrador. Es tracta d’un torró en forma de mur de pedra seca i una línia de xocolates elaborats amb plantes aromàtiques, les dos en col·laboració amb altres entitats.
El torró a la pedra seca és una iniciativa de Leader de Ponent que busca reivindicar els murs, les cabanes de volta i altres construccions fetes amb aquesta tècnica. Casa Dalmases és una de les dos firmes que participen en el projecte i ha treballat la seua proposta perquè recordi visualment aquestes edificacions. Així mateix, una part dels beneficis es destinaran a associacions que promoguin la difusió de la pedra seca.
L’altra novetat són quatre rajoles de xocolate amb un 70 per cent de cacau elaborades amb ginebre, lavanda, regalèssia i sajolida. Es tracta d’una col·laboració amb el col·lectiu Eixacolant per introduir plantes aromàtiques en desús al món del dolç.