Pressupost rècord per al 2027 amb el nou museu com a inversió clau
Guissona aprova uns comptes de 8,8 milions d’euros, dels quals 1,6 en inversions
L’ajuntament de Guissona va aprovar en el ple municipal de dilluns passat el pressupost del 2027, que ascendeix a 8.816.895 euros, un 9,8% més que en l’exercici anterior. L’alcalde, Jaume Ars (Junts), va assegurar que “són uns comptes realistes centrats a millorar la qualitat de vida i l’atenció a tots els veïns”.
Les inversions, que arriben als 1,6 milions d’euros, estan marcades per la segona fase de construcció del Museu de Guissona. El projecte està valorat en 2,3 milions d’euros, malgrat que el consistori només aportarà un milió. Al tractar-se d’una actuació que es prolongarà fins al 2028, aquest any s’ha inclòs una part de la inversió que es finançarà amb crèdit bancari. També s’inclou la millora del clavegueram (240.000 euros), la reforma d’instal·lacions esportives (286.000 euros), la renovació de la rotonda de la carretera de Tàrrega (30.000 euros) o la millora de l’asfalt en diferents carrers i avingudes (256.000 euros), entre altres accions.
El capítol de personal ascendeix als 3,68 milions d’euros, contemplant alguns canvis en l’estructura laboral i una revisió de la relació de llocs de treball (RLT).
Participació activa
Una de les novetats que presenta el projecte és la recuperació dels pressupostos participatius, per als quals es destinaran 60.000 euros. El primer edil va explicar que l’objectiu és posar en marxa la campanya una vegada els comptes entrin en vigor perquè la ciutadania pugui aportar les seues propostes i executar-les durant l’any que ve. L’última edició va ser el 2023 i es va triar la reforma de la plaça Capdevila, encara en curs.
Respecte a la resta de partides, s’han potenciat les àrees de mobilitat, transició energètica, atenció a les persones, polítiques de gènere i llengua catalana, així com l’impuls al comerç local.
El primer edil Ars va destacar que “hem pogut mantenir l’equilibri pressupostari de l’ajuntament sense haver d’incrementar cap impost”. Per a això, han optat per la contenció de la despesa reduint fins al 0,5% d’algunes partides al capítol de despeses.
El plenari va donar llum verda al pressupost amb els nou vots favorables de l’equip de govern, de Junts, i quatre abstencions d’ERC (tres) i PSC (una).