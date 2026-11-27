Reformaran la Caserna per ampliar-ne els usos
L’ajuntament adjudica les obres per millorar-ne l’accessibilitat i transformar l’ala sud. Traslladaran alguns serveis
L’ajuntament de Guissona donarà un nou impuls a la transformació de l’espai de la Caserna amb dos actuacions que permetran millorar l’accessibilitat i incrementar els usos de l’equipament. L’objectiu és poder traslladar-hi alguns serveis que actualment es troben a la casa consistorial.
La primera fase inclou la instal·lació d’un ascensor, la renovació de la coberta, nous banys i una nova entrada. Aquesta actuació s’ha adjudicat a Comsa per 155.767,50 euros.
La segona fase, adjudicada a Tallers Vidal Amill SLU per 152.298,92 euros, transformarà l’ala sud de la planta baixa en una nova zona administrativa. L’espai comptarà amb cinc despatxos individuals, una sala de reunions, un magatzem i arxiu i un lavabo adaptat. La reforma suposarà la redistribució dels espais interiors i la renovació d’envans, falsos sostres, revestiments i paviments.
Les dos obres duraran uns cinc mesos i compten amb una subvenció de 160.000 euros de la diputació de Lleida, inclosa en el pla de cooperació municipal en matèria de salut. Actualment, la Caserna (antiga caserna de la Guàrdia Civil) acull el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), la Guàrdia Municipal i l’oficina local dels Mossos, així com l’associació de dones Nèvia, el Centre Excursionista i l’associació gastronòmica La Manduca.