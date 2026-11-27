Robots humanitzats i simuladors de Fórmula 1 a La Llavor de Guissona
La sisena edició de la Fira de la Robòtica atansa les noves tecnologies a nens i joves
L’espai La Llavor de bonÀrea, a Guissona, acull des d’ahir i fins diumenge la sisena edició de la Fira de la Robòtica, una cita que combina robots, intel·ligència artificial, formació professional i innovació. La mostra està dedicada enguany als robots bioinspirats i busca mostrar com la tecnologia pot facilitar la feina i la vida quotidiana.
Cada sala del centre compta amb diferents propostes perquè els visitants en descobreixin el funcionament. Entre les més cridaneres hi ha un exoesquelet passiu, un dispositiu que facilita el moviment i redueix la fatiga en entorns laborals, o un simulador d’F1 que permet fer una volta al circuit de Montmeló.
El director general de bonÀrea, Jaume Alsina, va subratllar que “el públic no només veurà robots de tipus humanoide, sinó que també podrà comprovar com aquesta tecnologia pot ajudar-nos a la feina o en el nostre dia a dia”. També hi ha altres activitats com la programació del robot de fusta Vera, una exposició de projectes de l’alumnat del cicle formatiu d’electromecànica de l’Institut de Guissona o un repte familiar amb diferents enigmes.
Alsina va destacar el creixement del projecte La Llavor, que permet atansar la robòtica educativa a escoles i instituts de la Segarra, l’Urgell, el Solsonès i la Conca de Barberà. “Vam començar a Guissona i ja estem portant la iniciativa a nou poblacions i prop de 2.000 alumnes”, va explicar. D’aquesta manera, preveuen ampliar l’oferta a 700 estudiants més a partir del curs vinent amb una nova seu a Tàrrega.
L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va valorar el “caràcter comunitari” del certamen i va apuntar a la necessitat de trobar nous espais per a La Llavor, ja que “se’ns ha quedat petita i encara té molt recorregut”.
Els joves, protagonistes
La primera jornada de la Fira de la Robòtica va comptar amb la participació d’alumnat de diferents centres educatius que van poder relacionar els continguts de classe amb aplicacions industrials reals.
Raúl Viarje, estudiant de La Salle Mollerussa, va assegurar que la seua proposta preferida havia estat el simulador “perquè no només competeixes, sinó que pots entendre el funcionament i la programació que hi ha darrere”. Un altre dels joves participants, Àlex Montoro, es va quedar sorprès “per la part d’automatització que s’ensenya als més petits i com després pot implementar-se en un treball real”.
La Fira de la Robòtica es pot visitar a l’espai La Llavor, al carrer del Seminari de Guissona, i estarà oberta tot el cap de setmana. La programació es completarà diumenge amb un contacontes.