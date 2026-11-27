Torà comença a renovar la residència per a gent gran
La inversió ascendeix a 315.000 euros
L’ajuntament de Torà iniciarà en les properes setmanes les actuacions per rehabilitar i actualitzar les instal·lacions de la Residència Verge de l’Aguda per a gent gran, que actualment acull vint-i-dos usuaris. Així ho va confirmar ahir l’alcaldessa de la localitat, Isabel Torres, que va remarcar que el consistori projecta una millora integral de l’equipament, inaugurat el 1992 sota el mandat de l’alcaldessa Neus Molins. Segons la primera edil, els treballs començaran amb un projecte pilot en el qual es renovaran dos habitacions canviant els tancaments, la il·luminació i el mobiliari. Les obres tenen un pressupost inicial de 175.000 euros, i compten amb una ajuda del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat de 115.000 euros.
En un altre ordre de coses, el consistori ha aprovat també el projecte per renovar la millora del sistema de retorn de l’aigua calenta sanitària i de distribució d’aigua. L’obra compta amb un pressupost de 140.249 euros finançats entre la conselleria de Salut i una herència que ha rebut l’equipament. La gestió de la residència està a càrrec de l’empresa pública Sumar Acció Social.