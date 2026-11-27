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Troben al castell d’Aitona una tomba datada el 1722
Forma part d’una capella de l’antiga església de Sant Antolí
Les excavacions arqueològiques a la capella del castell d’Aitona han permès descobrir una sepultura del segle XVIII amb una làpida datada el 1722, que identifica Josep Lleó García i la seua família com a propietaris. La capella, situada al punt més alt de l’antiga fortalesa, correspon a la vella església de Sant Antolí, un dels espais patrimonials més significatius del conjunt monumental. La intervenció, en curs fins al dia 30, s’ha centrat en una capella lateral del temple, de planta rectangular i amb unes dimensions aproximades de 3 per 5 metres. Mentrestant, a la capella del fons del temple s’han documentat tres esglaons i un petit altar, on es considera que hi podria haver hagut una imatge religiosa o un retaule.
Per la seua banda, l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va destacar la importància de continuar impulsant aquestes actuacions, que han comptat amb un pressupost de 7.229 euros i una subvenció de 4.673 euros de la conselleria de Cultura, i va afirmar que “cada intervenció ens ajuda a recuperar la memòria de les persones que van formar part del nostre passat”.
El programa de recuperació arqueològica del castell es va iniciar el 2004 i, des d’aleshores, s’han desenvolupat diverses campanyes que han permès documentar elements de la fortificació, la fossa, la rampa d’accés, cisternes i estructures de l’edifici religiós.