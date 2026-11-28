Balaguer activa captures i reforça el pla contra la plaga de coloms
El ple aprova una moció al respecte presentada per tots els grups de l’oposició
El ple de Balaguer va aprovar dijous, amb l’abstenció de l’equip de govern (PSC), una moció per al control efectiu de la plaga de coloms, presentada per tots els grups de l’oposició i que recull les reivindicacions d’una plataforma ciutadana creada amb aquesta finalitat. La iniciativa insta a reforçar el pla d’actuació 2024-2027, aprovat per unanimitat el febrer del 2024, i reclama mesures més contundents i transparents per reduir la sobrepoblació d’aquestes aus a la ciutat.
L’alcaldessa, Lorena González, va subratllar que es tracta d’un problema de salut pública i va explicar que bona part de les actuacions previstes ja estan en marxa. Les contractacions necessàries estan tramitades i la Paeria compta amb l’autorització de la Generalitat per fer captures fins al desembre del 2027, sempre que la població de coloms continuï superant el llindar establert. La densitat d’aus va baixar de 950 per km2 el 2024 a 552 el 2025, molt per sobre de les 300 considerades tolerables.
El sistema de captura mitjançant gàbies està previst que comenci en els propers dies, una vegada acabada la fase prèvia del subministrament d’aliment a les aus. A més, la Paeria prepara amb l’empresa adjudicatària el desplegament de xarxes, que es farà en diverses tandes: dos inicialment i tres més segons les condicions meteorològiques que hi hagi.
La moció també planteja actuar sobre els principals punts d’accés al cereal, tancar refugis i colomars, i establir un cens anual de la població de coloms amb una metodologia homogènia. La Paeria ja ha identificat els principals punts on les aus accedeixen a l’aliment i ha mantingut contactes amb una empresa de la zona, que ha mostrat disposició a adaptar les seues instal·lacions per impedir l’accés dels coloms.
El govern va avançar que recuperarà la comissió de seguiment, informarà de les actuacions i publicarà al web municipal les dades de captures i l’evolució de la situació. També preveu fer un nou recompte de la població a l’acabar les contractacions en curs, amb el mateix sistema i en la mateixa època de l’any, per comparar els resultats. El PSC va justificar la seua abstenció perquè va considerar que moltes de les mesures sol·licitades ja estan fetes o es trobenen curs.