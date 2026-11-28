Camarasa reivindica el Camp d’Aprenentatge
Nega que Educació els hagi consultat per garantir-ne la continuïtat. Aval municipal a uns comptes d’1,6 milions
L’ajuntament de Camarasa va formalitzar dijous en el ple municipal la seua defensa a la continuïtat del Camp d’Aprenentatge de la Noguera, a Sant Llorenç de Montgai, i reclama a Educació que garanteixi el futur del servei. Tant el consistori com l’Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric, que el gestiona, neguen que la conselleria s’hagi posat en contacte amb ells per buscar una fórmula que permeti assegurar-ne la continuïtat, tal com va avançar Educació. Van assegurar que des del mes de gener el departament està fent ús de les instal·lacions del Parc Arqueològic i Didàctic sense “haver pagat res fins al moment ni oferir cap fórmula perquè l’entitat pugui cobrar”.
El ple va aprovar el manifest que denuncia les traves administratives per renovar el conveni entre Educació i l’entitat, una col·laboració que es manté des de fa dos dècades i que permet desenvolupar activitats d’arqueologia, història i patrimoni amb escolars. L’equipament ha rebut més de 100.000 alumnes.
La reivindicació va coincidir amb l’aprovació del pressupost del 2007, que contempla 1,63 milions de despeses i més de mig milió d’inversions. La principal partida, de 323.100 euros, es destinarà a la primera fase de rehabilitació del Casal de Sant Llorenç. També preveu 62.000 euros per millorar l’Escola Dos Rius i actuacions en camins rurals.