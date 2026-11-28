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Els Búnquers de Martinet, de museu a centre d’investigació
L’ajuntament de Montellà i Martinet va demanar ahir ajuda a la Generalitat per convertir el Parc dels Búnquers en un centre d’investigació. Aquest espai complirà l’any que ve el seu 20è aniversari com a centre turístic i de divulgació sobre el franquisme, la postguerra i la Segona Guerra Mundial. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va visitar les instal·lacions, es va reunir amb els responsables i es va comprometre a estudiar la proposta. L’alcaldessa, Roser Bombardó, va defensar que el centre “està en condicions de fer un pas qualitatiu i convertir-se en una cosa més que un espai turístic”.
Bombardó també va demanar la col·laboració de la Generalitat per fer front a les despeses de manteniment, que sumen uns 50.000 euros a l’any. “Som l’ajuntament d’un municipi de tot just 600 habitants i amb un pressupost anual d’entre 1,7 i 2 milions, per la qual cosa ens costa assumir-ho”, va reconèixer. Espadaler va estar acompanyat de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Sílvia Romero.