Insten a revisar el contracte de l’atenció a domicili
El Tribunal de Contractes demana al consell justificar el preu. Veu insuficient pagar 24 € per hora i vol que es detallin els costos
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat un recurs presentat per l’Associació Estatal d’Entitats de Serveis d’Atenció a Domicili (ASADE) contra els plecs de la licitació del servei d’atenció domiciliària del consell de la Noguera i obliga l’organisme a revisar i justificar el pressupost del contracte. La resolució anul·la la part econòmica qüestionada dels plecs al considerar que no es va motivar prou el càlcul del preu de la prestació. El contracte estableix un preu màxim de 24 euros per hora, sense IVA, tant per al servei social com per al de la dependència. El Tribunal constata que aquest import coincideix exactament amb el preu fixat a l’addenda del conveni programa entre la Generalitat i el consell de la Noguera per finançar el servei el 2026, però considera que aquesta referència no és suficient per justificar el pressupost d’una contractació pública.
El gerent del consell de la Noguera, Jordi Oronich, va confirmar que l’organisme comarcal no va presentar un estudi de costos i es va fixar en el preu establert per la Generalitat. “És cert que no el tenim i l’hem sol·licitat a la Generalitat per elaborar-lo”, va dir.
En la seua resolució, l’òrgan de revisió assenyala que ni els plecs ni la memòria justificativa no detallen adequadament els costos directes, especialment els laborals, ni expliquen el mètode de càlcul i la repercussió dels diferents conceptes que han d’integrar el preu. Aquesta falta d’informació, sosté, impedeix que les empreses puguin preparar correctament les seues ofertes i dificulta comprovar si el pressupost s’ajusta a la normativa i als preus de mercat.
El Tribunal també precisa que els costos del personal que s’ha de subrogar no determinen necessàriament el pressupost de la nova contractació, ja que l’Administració pot dissenyar el servei en funció de les seues necessitats. Tanmateix, sí que ha de justificar les despeses laborals i la resta de conceptes que conformen el preu. La licitació contempla un pressupost base de 3,09 milions d’euros per als dos primers anys i un valor estimat de 6,18 milions, incloent les possibles pròrrogues. La resolució obliga el consell a formular i elaborar el pressupost en els termes establerts pel Tribunal, malgrat que no fixa una quantitat concreta ni determina que el preu per hora s’hagi d’incrementar.