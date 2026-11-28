TRANSPORTS
Interrompuda la circulació ferroviària a l'R13 i l'R14 entre Lleida i les Borges Blanques per una "incidència operativa"
Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera, l'afectació és provocada pels treballs de manteniment de diversos combois i la "manca de disponibilitat de material"
La circulació ferroviària de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Lleida-Pirineus i les Borges Blanques ha quedat interrompuda aquest dissabte al matí per una "incidència operativa", segons ha informat l'empresa a les xarxes socials. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir la manca de trens en aquest tram.
Fonts de Renfe han confirmat a l'ACN que la incidència operativa ha estat provocada pels treballs de manteniment de diversos combois de tren i la "manca de disponibilitat de material". La previsió és que a partir del migdia ja es pugui restablir la circulació en tren entre aquestes estacions.