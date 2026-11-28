Invertissen 300.000 euros en accès tara ribèra de Toran
Quate botassi maumeten era via e obliguen a bastir murs de contencion. Es òbres s’iniciaràn dempús der iuèrn e non afectaràn ara sason d’ostiu
Eth Departament d’Agricultura invertirà 300.000 euros ena mihora der accès tara ribèra de Toran, en municipi de Canejan, dempús des maus provocadi per quate botassades de tèrra e de pèires ena zòna. Es òbres, adjudicades ara enterpresa Pinater SL, de Pònt de Suert, auràn de començar dempús der iuèrn, e ei previst que s’alonguen aumens, enquia dempús der ostiu, entà que non afècte ara afluéncia toristica que pogue arribar en aguesta potenta sason en territòri.
Eth baile der Ajuntament de Canejan, Joan Carlos Lastera, a explicat qu’aguesta intervencion ei de besonh pr’amor qu’es botassades afectèren era circulacion pera via, qu’a ua utilitat agricòla, ramadèra e forestau. “Cau apraiar es maus, perque [eth botàs] a descauçat eth talús”, a afirmat. Era ribèra de Toran ei ua part dera Val de Toran, en sector deth Baish Aran, un parçan der extrèm nòrd d’Aran, fòrça apròp dera termièra francesa, e ua des mens freqüentades pes visitaires deth territòri aranés.
Era via ei utilizada tara activitat agricòla, ramadèra e forestau, e tanben facilite er accès a nuclèus coma Porcingles, Sant Joan de Toran e Eth Pradet, atau com ara rota de senderisme de long recorrut GR-211. Segontes Lastera, aguesti tipe de vies garantissen era activitat economica e sociau deth municipi. Era ribèra der arriu Toran ei ua destinacion de natura, damb endrets d’interès com eth guardader deth Cap des Malhs e era glèisa romanica de Sant Joan de Toran.
A despiet que non i a cap d’estimacion especifica entà compdar era gent que visite aguesta ribèra, era importància dera connexion s’explique peth sòn embrancament damb era N-230, era principau via de comunicacion dera Val d’Aran. En tram entre Aubèrt e Canejan, era intensitat mejana diària arribèc a èster d’uns 4.300 veïculs en 2019 abans dera queiguda registrada pes restriccions ena mobilitat. Ath delà, segontes eth Conselh Generau d’Aran, era N-230 supòrte un naut percentatge de transit pesant, chifrat ath torn deth miei milèr de camions diaries de mejana.
Ua circulacion qu’incremente era pression sus es connexions locaus e refortís eth besonh d’auer en bon estat es accèssi ruraus, e era reconstruccion des murs, entà assegurar era seguretat dera via.