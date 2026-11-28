Obres a Bellmunt d’Urgell per millorar la qualitat de l’aigua i evitar pèrdues
Bellmunt d’Urgell està ultimant les obres de millora de la infraestructura de proveïment d’aigua del municipi, uns treballs que permetran reforçar la qualitat del servei, optimitzar l’eficiència i millorar el control de la xarxa de distribució. Actualment, s’està treballant en l’última fase dels treballs al dipòsit d’aigua, que inclouen millores a la zona de potabilització, la neteja i la desinfecció del dipòsit d’aigua i una nova impermeabilització. Aquestes intervencions tenen com a objectiu garantir la qualitat de l’aigua de boca i millorar les condicions de conservació de les instal·lacions.
El projecte també incorpora la digitalització de tots els comptadors d’aigua del municipi, una actuació que permetrà avançar cap a una gestió més eficient i un control més gran dels consums a través d’un sistema de telegestió. L’actuació inclou la substitució del quadre elèctric.
Pel que fa a la seguretat, s’ha instal·lat una protecció als dipòsits per millorar les condicions de treball i protegir els operaris que fan el manteniment de les instal·lacions. Els treballs contemplen una inversió de 350.900 euros i compten amb ajuts de la Diputació.