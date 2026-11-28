Ponts combat l’incivisme i reforça l’accessibilitat en espais públics
Instal·len càmeres de vigilància en zones de contenidors i milloren l’accés a l’escola
Ponts ha engegat dos actuacions per millorar la convivència i les condicions d’ús dels espais públics del municipi. D’una banda, ha instal·lat càmeres de videovigilància a les àrees de contenidors per combatre les conductes incíviques relacionades amb l’abandó de residus i, per una altra, ha iniciat els treballs preparatoris per impulsar un projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola, que contempla la construcció d’una rampa per connectar els dos nivells del centre educatiu.
La instal·lació dels dispositius de vigilància pretén prevenir comportaments que perjudiquen la neteja i l’estat dels espais compartits, especialment als punts de recollida d’escombraries. El consistori vol evitar que es dipositin residus fora dels contenidors, que s’abandonin materials en llocs inadequats o que es produeixin danys al mobiliari urbà.
Aquestes pràctiques, a més de deteriorar la imatge del municipi, dificulten les tasques de neteja i generen costos addicionals que acaba assumint el conjunt de la ciutadania. Amb les càmeres, l’ajuntament busca dissuadir els qui incompleixen les normes i afavorir un ús adequat de les instal·lacions.
Des del consistori també han apel·lat a la col·laboració veïnal per mantenir el poble net, fent un ús correcte dels contenidors, separant adequadament els residus i respectant els espais comuns. L’administració local insisteix que les conductes incíviques d’una minoria no han de repercutir en el conjunt dels veïns.
La primera càmera s’ha col·locat a la plaça de l’Església, un punt on el consistori havia detectat incidències recurrents per l’acumulació d’escombraries al costat dels recipients. Segons va explicar l’alcalde, Josep Tàpies, també s’havia constatat que persones d’altres municipis acudien a dipositar residus voluminosos, agreujant la situació.
Paral·lelament, l’ajuntament de Ponts ha iniciat els treballs previs per desenvolupar una actuació de millora de l’accessibilitat a l’escola, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i facilitar que totes les persones es puguin desplaçar per les instal·lacions amb autonomia i seguretat.
La intervenció contempla la construcció d’una rampa que permetrà connectar els dos nivells del centre educatiu i facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. El consistori està portant a terme actualment les proves tècniques encarregades a l’empresa Geoplaning, una fase prèvia necessària per avançar en la redacció del projecte i definir les característiques de la futura obra.
L’actuació pretén garantir un accés més inclusiu als espais escolars i millorar les condicions de mobilitat dins del recinte, en línia amb la necessitat d’adaptar els equipaments públics perquè puguin ser utilitzats en igualtat decondicions.