MUNICIPIS
Pressupost de 29,5 milions per a Tàrrega el 2027, un 16,6% més
Les inversions creixen fins als 7,3 milions, un 63,6% més que l’exercici actual. El govern de Junts i CUP presenta la seua proposta al Consell de Ciutat
L’ajuntament de Tàrrega preveu aprovar dijous vinent, dia 3, el pressupost per al 2027, que ascendeix a prop de 29,5 milions, un 16,6% més que el d’aquest any. Els comptes destaquen per l’increment de les inversions, que assoleixen 7,3 milions, un 63,6% més que el 2026. Entre les actuacions figura una partida de 2,7 milions per a millores urbanístiques a la via pública, que inclou pavimentació de carrers, pacificació dels entorns escolars, accessibilitat, parcs infantils i millores viàries. En Patrimoni, destaquen 507.893 euros per rehabilitar la coberta del Museu Trepat i 120.000 euros per restaurar la teulada de la Farinera Balcells, mentre que, en Educació, s’inclou l’últim pagament de 382.517 euros per adquirir la llar d’infants El Triangle i 213.300 euros per reformar centres educatius. El pressupost també contempla inversions en instal·lacions esportives com el pavelló municipal (234.882 euros) i s’hi ha inclòs una partida de 600.000 euros per renovar part de la canonada d’aigua principal.
Les principals àrees de despesa seran a Benestar de les persones (17,1%), Urbanisme i Habitatge (15,5%), Educació (13,7%) i Cultura (12,2%). En matèria d’habitatge, es mantenen 400.000 euros per a la compra d’immobles. També creix un 21,8% la partida de subvencions, fins als 867.048 euros i inclou la campanya de bons als comerços (100.000 euros) i els ajuts per rehabilitar habitatges buits (120.000).
L’ajuntament destinarà 878.499 euros a amortitzar deute bancari i la ràtio de deute viu se situarà en el 46,74% a finals de 2027. El consistori preveu una operació de crèdit de 5,1 milions. La proposta de pressupost del govern de Junts i la CUP es va presentar ahir al Consell de Ciutat.
D’altra banda, el ple de dijous va aprovar el nomenament de Joan Ribó com a jutge de pau.