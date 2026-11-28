Unha serà un ‘Pòble Magic’
Ua distincion que lo plaçarà a compdar der an que ven entre es destinacions mès singulares e atractives. Pera sua riquesa patrimoniau, beresa naturau e era sua identitat istorica e culturau
Era EMD d’Unha, en municipi de Naut Aran, a estat escuelhuda Pòble Magic d’Espanha 2027, un reconeishement que place ara localitat entre es destinacions mès singulares e atractives deth país e met en valor era sua riquesa patrimoniau, era sua beresa naturau e era sua identitat istorica e culturau. Unha ei eth dusau pòble de Lhèida que compde damb aguesta distincion dempús dera incorporacion en aguest hilat deh municipi de Vilaller, en 2022. Era presidenta dera EMD d’Unha, Esther Bruna, met en relhèu qu’eth reconeishement “aufrís era visibilitat qu’Unha se merite e a toti mos interèsse, pr’amor qu’èm un pòble toristic”. Era localitat aranesa s’incorpòre a un hilat qu’integrarà 14 naui municipis en 2027, distribuïdi en dotze províncies e nau comunitats autonòmes. Era candidatura dera EMD d’Unha s’avalorèc pera sua arquitectura tradicionau, es sues cases araneses e era glèisa de Santa Eulària, que consèrve pintures muraus romaniques. Eth Musèu dera Nhèu complemente era aufèrta e permet conéisher era influéncia dera nhèu ena vida, era economia e era cultura de monta-nha dera Val d’Aran. Tanben se n’a relheuat era riquesa naturau, era gastronomia e es productes locaus. Era acreditacion permet emplegar era mèrca e accedir a airines de promocion e desvolopament territoriau. Eth hilat vò favorir era collaboracion entre destinacions e restacar era promocion damb comèrci e iniciatives culturaus locaus. Eth sòn objectiu ei impulsar un torisme de qualitat, sostenible e respectuós damb eth patrimòni, que genère oportunitats economiques en entorn rurau. En Lhèida, localitats com Bagergue ja compden damb eth reconeishement de “Pòbles mès polits d’Espanha”. D’auti pòbles, com Tírvia, Taüll, Arties o Montsonís, an eth sa-gèth de Pòble damb Encant dera Generalitat.