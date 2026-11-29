Aposta de Tírvia per atreure nous veïns
Rehabilita part de la rectoria com a coworking amb quatre habitacions. S’invertiran 203.500 euros en la millora
Tírvia vol reforçar els serveis del municipi per fer-lo més atractiu a les noves famílies i evitar que els qui ja hi resideixen es plantegin marxar. La falta d’equipaments és un dels principals obstacles per consolidar la població al medi rural, per la qual cosa el consistori busca dotar el poble de les màximes prestacions possibles.
Per això, ha impulsat la rehabilitació d’una part de l’edifici de la rectoria, per convertir-lo en un centre de dinamització socioeconòmica i de lluita contra la despoblació rural, amb una àrea de treball compartida (coworking).
L’actuació, adjudicada per 203.500 euros, està previst que comenci aviat, segons va explicar l’alcalde, Joan Farrera. Afectarà la primera planta i la zona sota coberta de l’immoble, situat a la plaça de l’ajuntament. El projecte contempla habilitar un coworking amb una sala de reunions i diversos llocs de treball. Farrera va afegir que el coworking respon a la demanda rebuda d’aquest tipus d’instal·lacions. “L’objectiu és poder arrelar totes aquelles persones interessades en Tírvia i ajudar-los en tot el possible”, va assenyalar.
La reforma també preveu condicionar quatre habitacions a la segona planta perquè els qui utilitzin l’espai coworking puguin pernoctar a l’edifici. Cada estada disposarà d’una petita cuina, de manera que els usuaris puguin preparar algun aliment durant la seua estada.
La iniciativa busca consolidar tant l’oferta habitacional d’aquesta zona del Pallars Sobirà com la proposta turística de Tírvia. D’aquesta manera, el municipi pretén oferir un lloc on treballar, reunir-se i allotjar-se, facilitant l’arribada de nous residents, professionals o visitants.
La planta baixa de la Rectoria ja acull un centre informatiu i divulgació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La resta de la planta va ser adaptada com a local social per als habitants del poble.
El projecte de rehabilitació contempla, a més, l’adequació de les instal·lacions de l’immoble per complir la normativa vigent i permetre els nous usos previstos, així com la substitució de la coberta, deteriorada pel pas del temps, i una petita elevació dels murs de tancament per aprofitar l’espai que queda sota coberta.