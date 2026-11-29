MOBILITAT
En busos al faltar trens entre Lleida i les Borges
Els viatgers de la línia ferroviària que uneix Lleida i Barcelona a través de la costa, per la qual circulen els trens de l’R13 i l’R14, van haver de recórrer en autocars contractats per Renfe el trajecte entre la capital del Segrià i les Borges Blanques. Fonts de l’operadora ho van atribuir a “falta de disponibilitat de material”, és a dir, a falta de trens per prestar el servei. Això es va deure al fet que diferents combois s’estaven sotmetent a treballs de manteniment i no hi havia altres unitats disponibles per substituir-los.
Els autocars contractats per Renfe per substituir els trens entre Lleida i les Borges Blanques van començar al matí i van seguir a la tarda, sense previsió de poder restablir la circulació de trens en aquest tram almenys fins a les 20.00, cap al final de la jornada.