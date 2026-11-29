Les ‘esglésies virtuals’ de la Vall de Boí reben més de 38.000 visitants
Dins de la iniciativa ‘Els Ulls de la Història’, que recrea la construcció dels temples romànics
Els Ulls de la Història, la nova experiència museogràfica en 3D del Centre del Romànic de la Vall de Boí, a Erill la Vall, ha rebut un total de 38.069 visites des de la seua inauguració, el febrer de l’any passat, fins al 31 d’octubre. Així ho va explicar l’organització, que va destacar la bona acollida tant entre el públic visitant com entre els mateixos veïns.
Aquesta iniciativa ofereix la possibilitat d’explorar els elements històrics i artístics, el paisatge i el territori gràcies a la nova museografia i tècniques immersives, mètodes i tecnologies que creen entorns simulats o se superposen al món real per generar als visitants una sensació de presència i interacció.
Aquest projecte de realitat virtual convida els visitants a retrocedir en el temps fins a la construcció de les esglésies romàniques de la vall. Mitjançant ulleres de realitat virtual, es reviu la concepció, finançament i creació d’aquests temples, a més dels estudis pioners que els van donar a conèixer i la influència de l’entorn en la vida de les comunitats locals.
“L’ús de tecnologies aplicades a la divulgació del patrimoni mostra com el passat es pot reescriure amb els mitjans del present, donant a conèixer el romànic de la Vall de Boí des d’una perspectiva renovada i accessible, que s’adapta a les reclamacions culturals i educatives actuals sense renunciar a la seua essència històrica”, van explicar des del centre d’Erill la Vall.
El 30 de novembre de l’any 2000, les esglésies romàniques de la Vall de Boí van ser incloses en la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. En 25 anys, més de 3,2 milions de persones han visitat el conjunt romànic. La fita de la Unesco va disparar les visites, que es van duplicar en tot just un any, passant de 60.000 el 1999 a més de 120.000 el 2001. L’any rècord va ser el 2007, amb un total de 157.000 visitants.
El reconeixement de la Unesco va posicionar a escala mundial el conjunt d’esglésies: Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Santa Maria de l’Assumpció de Cóll, Santa Maria de Cardet, la Nativitat de Durro i l’ermita de Sant Quirc de Durro. En l’últim quart de segle han rebut més de dos milions de visitants.