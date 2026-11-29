Milloren el ferm de l’aparcament del Pont de Suert
L’ajuntament del Pont de Suert ha portat a terme treballs de condicionament a l’aparcament públic situat al centre de la localitat. Les actuacions han consistit a omplir els forats i els clots, així com aplanar tota la superfície. L’objectiu de la intervenció és millorar les condicions de circulació, facilitar el trànsit de vehicles i augmentar la seguretat dels qui utilitzen aquesta zona d’estacionament. Aquesta actuació s’emmarca en el programa de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal, orientat a garantir una millor accessibilitat en tot el terme municipal.
La reposició de material i l’anivellat del terreny permeten corregir les irregularitats acumulades per l’ús i el pas del temps, i garanteixen més seguretat per als vehicles.