Sort neteja els barrancs de Montardit i Santa Anna amb ajuts de l’ACA
L’ajuntament de Sort continua treballant en el manteniment i la conservació de les riberes públiques del municipi. Amb el suport d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’han portat a terme dos actuacions de neteja i manteniment en trams urbans dels barrancs de Montardit i Santa Anna.
Les intervencions tenen com a objectiu millorar l’estat de conservació d’aquestes riberes, afavorir el correcte funcionament dels cursos fluvials i prevenir possibles danys o afectacions derivats de les avingudes. Aquests treballs són rellevants per reduir els riscos associats a episodis de pluja intensa i per garantir que l’aigua pugui circular amb més seguretat per l’entorn urbà.
L’actuació s’ha finançat amb la línia de l’ACA destinada al manteniment i la conservació de riberes públiques, dirigida als ens locals i contempla treballs com la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua, l’eliminació d’espècies invasores i la retirada de sediments. El consistori preveu seguir amb els treballs de manteniment a les riberes del municipi per preservar el bon estat i minimitzar l’impacte de futures avingudes.