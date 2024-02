Terminal per a viatgers vip a l'aeroport de la Seu d'Urgell

L’aeroport d’Andorra-la Seu ha estrenat el més gran dels seus hangars, un edifici que, a més d’allotjar avions, és també una exclusiva terminal per a vols privats. Aquest tipus d’instal·lacions es coneixen com Fixed Based Operator (FBO) i permeten als viatgers entrar directament a l’hangar per completar els controls de seguretat i la facturació d’equipatges.

Es tracta de la segona de Catalunya després de la del Prat i és obra d’Andorra Aviation Group. És la inversió més gran que una empresa privada ha portat a terme a a l’aeroport de l’Alt Urgell des de la seua reobertura en mans de la Generalitat ara fa nou anys.L’empresa pública Aeroports de Catalunya, titular de l’aeroport, va autoritzar a la Seu aquesta instal·lació, que es va estrenar el mes de gener passat. Segons el promotor, està destinada a clients de vols corporatius com directius, esportistes, artistes i persones adinerades que es desplacen entre Andorra i diferents punts d’Europa. Els llocs de procedència més habituals dels avions privats són del sud del continent, com Madrid, les illes Balears i Milà, entre altres.

L’interior de l’edifici acull diverses zones de descans i de treball, amb un espai de coworking i una sala per a reunions amb vista a la plataforma de l’aeroport. La tripulació dels avions també té la possibilitat de dormir al mateix hangar, en una de les dos habitacions precisament habilitades per a aquest personal. Totes les estances tenen en comú el luxe i la comoditat. L’empresa ofereix als viatgers “un viatge fluid, sofisticat i personalitzat” i el seu objectiu és rebre 200 vols anuals en un període de tres anys. Ara per ara ocupa tres persones, veïnes de l’Alt Urgell, i asseguren que, quan es consolidin i creixi el nombre d’operacions, “la nostra ambició serà primer donar feina a les persones de la regió”.El recinte aeroportuari d’Andorra-la Seu ja té tretze hangars construïts. El d’Andorra Aviation Group ocupa una parcel·la de 1.400 metres quadrats de superfície. A més, ja estan adjudicats i pendents de construir-ne tres més, mentre que queden disponibles tres parcel·les de 500 metres quadrats cada una per a futures edificacions. L’any 2010 només hi havia un hangar construït.