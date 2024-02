La lectura com a acte social

Fer de la lectura una activitat compartida i un acte social: això és el que porta fent des de fa vint anys el club de lectura de la biblioteca municipal de la Seu. La proposta va ser pionera a la ciutat i ja compleix vint anys. Mostra de la seua bona salut són les reunions mensuals que fa el club. L’última va ser ahir. Els participants van comentar el llibre La mort entre línies, de Donna Leon.

L’activitat la condueix Anna Martí, exprofessora de l’institut Joan Brudieu de la Seu i apassionada del món literari, una cosa que transmet als lectors. Combina aquesta tasca amb la de síndica de greuges del municipi. Martí proposa la lectura d’un llibre cada mes i els participants es reuneixen per comentar-lo. L’activitat atreu unes 25 persones. Martí aporta informació de valor sobre l’autor i després dona el torn als assistents “sense qüestionar ni replicar mai ningú”. “Tothom aprèn de tothom i les sessions són enriquidores”, destaca.Anna Martí condueix aquest club de lectura des del seu inici, el 2003. La primera lectura va ser Irse de casa, de Carmen Martín Gaite. Després de dos dècades, continua animada a continuar perquè “veig que els participants acaben tenint un coneixement més profund” de la literatura. L’elecció de les obres “no és fàcil”, però “fujo dels best-sellers, perquè es poden llegir en qualsevol moment”. “La gràcia és donar-los a llegir obres meravelloses que segurament ells no escollirien.” Martí anima els joves a participar i destaca l’assistència de professores joves que han acudit últimament. Recorda els inicis com a “incerts”, amb tot just deu assistents, però el boca-orella ha animat la participació. Al llarg de cada temporada, que va d’octubre a juny, hi tracten entre vuit i nou llibres. L’ajuntament va reconèixer al gener el treball voluntari de la impulsora amb l’entrega d’una placa commemorativa. En paral·lel, la ciutat compta també amb el Club Llegir el Teatre, organitzada entre el departament de Cultura de la Generalitat i el Teatre Nacional de Catalunya, que ha complert deu anys.

«Cada mes espero la trobada»

“Porto al club nou temporades i cada mes espero el dia de la trobada. Assistir al club havia estat sempre una assignatura pendent, perquè m’agrada molt llegir. Formar part d’aquesta petita gran família m’aporta molt, sobretot és una font d’aprenentatge interminable. Sempre llegia llibres comercials i ara descobreixo obres que mai hauria imaginat que pogués disfrutar tant”.

«El debat és molt atractiu»

“M’hi vaig incorporar fa deu anys atret pel programa de llibres tan complet. Amb la jubilació vaig guanyar temps per a mi i aquest espai m’aporta poder passar bones estones llegint i analitzant les obres. El club ens fa apreciar llibres clàssics i obres que quan vas a una llibreria no et criden l’atenció. L’activitat té diversos atractius, com el debat que es genera entorn de la lectura.”