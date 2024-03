Primeres quatre estudiants d'infermeria en pràctiques

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Puigcerdà i la Residència Sociosanitària han rebut les primeres quatre estudiants d’infermeria de la Universitat de Lleida (UdL). La Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona aquests dos equipaments sanitaris, ha firmat un acord amb la UdL, que aquest curs forma nous professionals a Tremp i a la regió sanitària de l’Alt Pirineu, perquè els alumnes facin pràctiques a la Cerdanya. D’aquesta manera, intenta pal·liar la falta d’aquests professionals a les comarques de muntanya. L’ens ha iniciat una campanya per captar-los, ja que, a la dificultat de trobar habitatge a preu assequible, se suma el fet d’exercir en un entorn petit, amb menys diversitat de patologies que en un centre gran. El pla de mesures per revertir la falta de professionals inclou que la Fundació es converteixi en centre receptor d’estudiants en pràctiques. Allà podran tractar especialitats mèdiques com la traumatologia i la medicina de muntanya, habituals per la casuística dels accidents d’esquí i excursionisme a la zona, mentre coneixen el Pirineu.

Així mateix, les comarques de muntanya esperen que, el pròxim curs, es posi en marxa el grau d’infermeria, amb vint-i-cinc places el primer curs.