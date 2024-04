Busquen candidats per a treballs forestals a l'Alt Urgell

La Fundació Privada Integra Pirineus busca vuit candidats per dur a terme una formació forestal a la muntanya d’Alinyà. L’entitat busca persones que es trobin en situació de risc d’exclusió social, i en especial, a persones que tinguin una discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental.

El curs, amb una durada de sis setmanes (del 15 de maig al 5 de juliol), oferirà coneixements per treballar com a peó forestal. Els participants adquiriran les aptituds necessàries per utilitzar la desbrossadora i la motoserra, entre una altra maquinària. En finalitzar la formació, els assistents hauran de passar un examen per obtenir el carnet de motoserrista europeu del nivell 1 (ECC1). Es tracta d’una iniciativa gratuïta i els participants poden obtenir l’estada i la manutenció gratuïta durant el període que durin les classes, que es faran a Alinyà, de dilluns a divendres. La selecció de personal i tota la formació aniran a càrrec d’Integra Pirineus i la Fundació Catalunya La Pedrera. El procés per optar a realitzar el curs acaba el 10 de maig.