Colònies de gats i coloms copen les queixes a la síndica a la Seu d'Urgell

Les queixes per la presència de colònies de gats i per la brutícia que provoquen els coloms al centre històric de la Seu són les dos temàtiques que han crescut amb més proporció entre els veïns de la capital de l’Alt Urgell. El consistori té localitzades quatre colònies de felins, i quant als coloms, el carrer de les Eres, Canonges i els carrers adjacents al carrer Major (La Panistrera i Estudis) són les zones del centre històric amb més problemàtica per la presència d’excrements d’aquestes aus.

La síndica municipal de greuges de la Seu, Anna Martí, va fer pública ahir la memòria del 2023. Va destacar que al llarg de l’any passat va realitzar 62 actuacions, una xifra que representa una reducció del 18,5% respecte a l’any anterior, en el qual va realitzar 14 actuacions més.

L’informe recull que la gran majoria de les actuacions es concentren en espais públics (49). D’aquests, moltes de les queixes també fan referència a les sancions de trànsit i a problemes d’accés a l’habitatge i de convivència entre veïns.De l’informe del 2023 es desprèn un canvi en la modalitat de presentació de les queixes i consultes. Les enviades per correu electrònic (18) han crescut, davant de les telefòniques, que han baixat fins a les 6. Les majoritàries continuen sent les presencials, amb un total de 38.

La síndica, que va presentar la memòria davant de tots els grups polítics, va reclamar a l’equip de govern una defensa més ferma de l’habitatge assequible i social. També els va instar al fet que la implantació de l’administració electrònica “no generi obstacles” i que les comunicacions amb els veïns “siguin més entenedores”, sobretot les pensades per al col·lectiu de gent gran. Martí va demanar també que la policia local “realitzi un treball més d’acompanyament i no només de càstig”. Quant a la iniciativa de les actuacions, aquest últim any gairebé s’han igualat les presentades per dones (28) i per homes (26). Per franges d’edat, Martí va destacar que 39 les van presentar persones d’entre 18 i 55 anys, i 23, persones de més de 55 anys. La franja d’edat de persones menors de 18 anys continua sense dirigir-se a la síndica.

La Seu demana que l’ICS gestioni l’hospital

L’ajuntament de la Seu sol·licitarà al Govern que traspassi la gestió de l’hospital de la ciutat a l’Institut Català de la Salut. Ho va aprovar durant el transcurs del ple ordinari celebrat ahir a través d’una moció conjunta entre Compromís X la Seu (a l’equip de govern) i la CUP. Val a recordar que el conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar durant la seua última visita que l’hospital seria de gestió pública l’any 2025. El conseller va assistir a la constitució i primera reunió de la comissió de treball que ha de definir el projecte concret de reordenació i transició entre els models de gestió. La fórmula pot passar per integrar-se a l’ICS, al GSS o a través de la creació d’una nova empresa pública. El centre mèdic està ara en mans d’una fundació en la qual fins fa escassos mesos hi havia el bisbat.