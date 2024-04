Nova vida per al plàstic

El consell comarcal de la Cerdanya impulsa una prova pilot per reciclar els plàstics que emboliquen les bales de palla que s’utilitzen en la ramaderia. La corporació ha detectat que a la comarca, amb prop de dos-centes explotacions, es generen una gran quantitat d’aquests residus i és necessari actuar al respecte per revertir la problemàtica que comença a generar-se. El desavantatge del procés és que el material que cobreix l’herba genera una reacció de fermentació que no pot ser dipositada als contenidors d’envasos domèstics a les deixalleries perquè requereix ser tractat mitjançant un procés específic.

La prova començarà al maig i l’ens comarcal durà a terme dos recollides durant aquell mes. La intenció és recollir i tractar en una planta de fora de la comarca tot el residu que han acumulat els agricultors al llarg de l’hivern, que és quan es genera més volum i suposa tones de plàstic. Posteriorment, a partir de l’any vinent, el consell incorporarà aquesta fracció de les escombraries com una secció més en la gestió dels residus dels disset municipis. L’ens comarcal està en ple procés per adjudicar la gestió de la brossa a la comarca.

El vicepresident del consell, Albert Maurell, va explicar que, a més dels plàstics, “la recollida també inclourà el cordill i les malles, que hauran d’emmagatzemar-se i entregar-se de manera separada”. L’actuació per a aquest 2024 està subvencionada pel ministeri per a la Transició Ecològica del govern d’Espanya i l’ens comarcal ha informat que “només aquest any no suposarà cap cost per als ramaders de la comarca”. La recollida posterior es realitzarà en dos períodes de l’any, un a començaments d’hivern i un altre que es farà durant la primavera.

Bona acollida de la iniciativa en el sector ramader

Un vehicle recorrerà totes les granges de la Cerdanya a finals de maig per emportar-se el plàstic generat durant l’hivern. Actualment, cada ramader gestiona com pot els seus plàstics, que són el principal residu que generen i un dels seus maldecaps més importants. Maurell va explicar que “és un problema greu perquè a la deixalleria ens diuen que és un residu que no està pensat per tractar-lo allà i que ha d’anar a plantes especialitzades”. Hi ha agricultors que acaben fent una mala praxi perquè no saben què fer-ne i “és un problema mediambiental molt important”, va afegir.