La Seu ofereix 30 horts socials per a vulnerables

L’ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà dilluns vinent, dia 29 d’abril, la convocatòria per accedir a un dels trenta horts socials per a persones en situació de vulnerabilitat.

Poden presentar-hi una sol·licitud aquelles persones empadronades al municipi, que siguin majors d’edat i que no conreïn cap altre hort.Les bases del concurs per a la concessió i l’adjudicació de les noves llicències concreten requisits com ara trobar-se en situació d’invalidesa o d’incapacitat laboral (sempre que no impedeixi el cultiu d’un hort), disposar d’un certificat d’incapacitat (mínim del 33%), que un dels membres de la unitat familiar estigui en situació d’atur, o bé si la unitat familiar compta amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional.