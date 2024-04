Vols de llarga distància podran repostar a l’aeroport d’Andorra - la Seu d'Urgell

El Govern de la Generalitat instal·larà un sistema de càrrega automàtica de combustible a l’aeroport d’Andorra-la Seu. Disposar d’aquest punt permetrà obrir noves rutes de llarga distància i també evitarà haver de desviar avions que necessitin proveir-se fins a l’aeroport d’Alguaire.

Aquesta és una de les qüestions que es van abordar durant la reunió de la taula estratègica mantinguda la setmana passada a les instal·lacions de l’Alt Urgell. Ho va explicar el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat d’Andorra, David Forné, després de reunir-se posteriorment a Andorra amb el secretari general del departament de Territori, Joan Jaume, i el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas. El responsable andorrà va traslladar l’interès al Govern català per “obrir noves rutes de llarga distància que requereixen càrregues de combustible al mateix aeroport”. Va afegir que “no hi ha un termini fixat” i que el Govern els va informar que estan treballant per disposar d’aquest sistema. El punt de càrrega millorarà també la logística de la càrrega de combustible per a les destinacions de proximitat, com les de Madrid o Palma. El gener passat una aeronau de la ruta de Mallorca es va haver de desviar fins a Alguaire per repostar.