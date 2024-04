Tres ferits al caure un vehicle per un barranc al Pont de Bar

Tres persones van resultar ferides, una de caràcter greu, ahir al migdia després que el totterreny en el qual viatjaven sortís de la via a l’N-260 al Pont de Bar i caigués per un barranc. L’accident es va produir a les 13.11 hores al quilòmetre 115 de l’Eix Pirinenc en direcció a Puigcerdà quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, un totterreny va sortir de la via i es va precipitar per un pendent. El cotxe va quedar parat al marge del riu Segre, en un lloc de molt difícil accés, per la qual cosa es va activar un equip del GRAE dels Bombers i un metge especialista del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb l’helicòpter. En el dispositiu també van participar vuit dotacions terrestres dels Bombers, tres ambulàncies i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Els tres ferits –un d’ells va quedar atrapat a l’interior– van ser rescatats amb l’helicòpter, en uns treballs que es van allargar més d’una hora. Després de ser portats fins a la carretera van ser evacuats a diferents centres hospitalaris. Un d’ells va ser traslladat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic greu mentre que els altres dos, que van patir ferides de diversa consideració, van ser evacuats als hospitals de la Seu i Puigcerdà. El sinistre va obligar a tallar la carretera durant uns minuts i, posteriorment, a donar pas alternatiu, la qual cosa va provocar retencions. D’altra banda, a la carretera C-14 a Oliana hi va haver una sortida de via sense ferits.

Un d’ells va patir ferides greus i va ser evacuat al Parc Taulí i els altres dos, a la Seu i a Puigcerdà

D’altra banda, val a recordar que divendres va perdre la vida un veí de Pinós de 76 anys al xocar la furgoneta que conduïa contra un camió a la carretera entre Solsona i Biosca (vegeu SEGRE d’ahir). Es tracta de la sisena víctima mortal de l’any en accident de trànsit a les comarques de Lleida, tres menys que en el mateix període de l’any passat.