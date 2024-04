Competició de mecànica per als millors estudiants

Hi van participar alumnes de tres centres de La Salle. - C. SANS

El col·legi La Salle de la Seu va escollir la setmana passada els millors alumnes de mecànica dels cicles formatius que imparteix a Catalunya. Ho va fer a través d’una competició en la qual els joves van mostrar els seus coneixements i habilitats davant d’un jurat format per professors i empresaris del sector. Aquests últims hi van acudir a la recerca de treballadors per cobrir la gran demanda que té aquesta professió. Hi van participar 18 alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles Automòbils i del superior d’Automoció, repartits en equips de tres persones.

Dos dels grups eren de La Salle de la Seu, dos més de la de Mollerussa i els dos restants, de la Barceloneta. Cada centre ja havia celebrat les semifinals a les seues instal·lacions i els millors alumnes van disputar l’última fase a l’Alt Urgell. Arnau Martínez, coordinador dels cicles formatius de La Salle la Seu, va explicar que aquesta competició persegueix “motivar els joves perquè els agradi el sector de la mecànica perquè optin per aquests estudis”. Aquesta prova també és una oportunitat per posar en contacte empresaris i estudiants “perquè es coneguin i que els responsables de les empreses vegin com treballen i vulguin incorporar-los als seus equips”, va afegir Martínez. En la jornada van participar representants de quatre empreses locals i totes van elegir els estudiants que millor van desenvolupar les seues tasques. Els joves van canviar corretges de distribució, van fer servir una màquina de diagnòstic i van realitzar treballs de xapa i pintura reparant part d’una carrosseria.