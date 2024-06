Oliana i Organyà estrenen gegants

Els veïns d’Organyà i d’Oliana estan de celebració. En el primer cas, va presentar en societat, el cap de setmana, la nova geganta de la colla local, que ha batejat amb el nom de Bordonera. El nom ret un homenatge a l’emblemàtica Font Bordonera, ubicada al municipi i que serveix de punt de reunió i de múltiples dinars populars. L’elecció va anar a càrrec dels veïns de la localitat, que van dur a terme un procés participatiu.

La presentació es va emmarcar en el programa de la segona edició de la Trobada Gegantera d’Organyà. La Bordonera acompanyarà Lo Quimet, gegant que els veïns van estrenar fa un any. L’entitat compta amb un total de quinze membres actius i vuitanta socis. La nova figura ha estat construïda al Taller d’Escultura Casserras de Solsona i l’ha finançat l’ajuntament. Representa una dama que dins d’una gerra ofereix l’aigua des del mateix brollador de la font. Les tonalitats blavoses de la roba serveixen també per associar-la amb el concepte de l’aigua. La festa va comptar amb la participació de les colles de gegants de la Seu, Oliana, Ponts i Sanaüja.Oliana, al seu torn, tindrà el primer gegant original del municipi, que reprodueix la figura de l’il·lustre Ramon Frederic de Vilana-Perles, veí i notari i que va defensar Oliana durant els setges francesos. D’aquesta manera, el municipi compta amb altres gegants i capgrossos, però en aquest cas van ser creats a partir de motllos prefabricats i comparteixen el bust amb altres figures de diferents punts de Catalunya. El gegant Vilana-Perles és un disseny exclusiu, obra de l’escultor Pau Reig. El projecte va nàixer de la mà de dos veïns de la localitat d’Oliana, que es fan càrrec del cost de la creació del gegant. Alumnes d’Oliana hi han participat pintant una part del bust.