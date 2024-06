Voluntaris per a 1.000 km de senders

La campanya que impulsa el consell comarcal de l’Alt Ur-gell per buscar voluntaris que s’encarreguin de vetllar i cuidar els més de 1.000 quilòmetres de senders de què disposa el projecte Camina Pirineus ha donat els primers fruits i les escoles han rebut la iniciativa amb entusiasme. Alumnes de les escoles Sant Esteve d’Alàs, la de Castellciutat, la de Tuixent i l’Arnau Mir, del Pla de Sant Tirs, ja han portat a terme les primeres accions, que consisteixen a identificar i comunicar incidències que observin als senders, a més de col·laborar de forma regular en la recuperació, el manteniment i la senyalització dels camins. Els responsables del projecte van destacar ahir que les accions de voluntariat “afavoreixen la corresponsabilitat dels alumnes en la conservació dels camins del territori”. Formar part del projecte Camina Pirineus com a vigilant d’un tram de camí és una tasca voluntària i solidària per a la protecció mediambiental, van afegir. Des del consell comarcal destaquen que la sostenibilitat “és una estratègia prioritària” a l’Alt Urgell, i en conseqüència, la cura del territori “és un factor clau”.

Alumnes de l’escola de Tuixent van detectar la necessitat de millorar l’accessibilitat d’un camí de la zona i van portar a cap tasques d’estassada i de consolidació de la senyalització. Els alumnes de l’escola del Pla de Sant Tirs han actuat també al camí que uneix aquesta població amb la vall de Tost. Els de Castellciutat, alhora, han millorat l’accés a la Seu pel mirador del poble.

El projecte Camina Pirineus està finançat pels dinou ajuntaments de la comarca de l’Alt Urgell i les onze Entitats Municipals Descentralitzades. També hi participen el consell comarcal, la Generalitat de Catalunya, la diputació de Lleida i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. La iniciativa ha creat una xarxa de senders a la carta per promoure l’ecoturisme a l’Alt Urgell. Disposa d’un web amb totes les rutes i amb un apartat en què els usuaris poden fer arribar totes les incidències localitzades.