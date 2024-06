Entreguen 167 certificats en noves tecnologiesDe 44 tallers del Punt Òmnia

El Punt Òmnia de la Seu ha entregat els certificats als participants en els 44 tallers de noves tecnologies que ha impartit al llarg de l’últim curs escolar. Són 167 documents que acrediten que els alumnes han acabat les formacions. L’entrega va anar a càrrec de l’alcalde, Joan Barrera, que va agrair la tasca que realitza el centre “a favor de la inclusió social i per evitar la fractura digital dins de la nostra societat”. La tinenta d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, va destacar que el projecte és un “agent importantíssim per aconseguir una societat més acollidora i comprensiva”. Per la seua banda, la dinamitzadora Ester Collado va agrair la implicació dels participants i va dir que “s’ha recuperat el nivell d’inscripcions d’abans de la pandèmia”. El Punt Òmnia de la Seu està ubicat al centre cívic L’Escorxador i va entrar en funcionament fa 22 anys, com a iniciativa de l’ajuntament de la Seu. Coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de l’entrada en funcionament de la xarxa de Punt Òmnia a Catalunya, aquest centre ha rebut un total de nou ordinadors portàtils, una impressora de paper, una de 3D, un dron i altre material tecnològic.