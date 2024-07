Andorra farà pagar a tothom que pernocti en autocaravana

El ministeri de Turisme andorrà ultima un projecte de llei que obligarà a pagar la taxa turística a tothom que pernoctin en autocaravanes al Principat. Per a això obligarà les set parròquies del país (Ordino, la Massana, Sant Julià de Lòria, Encamp, Canillo, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) a habilitar àrees on els turistes podran passar les nits de manera legal i abonar l’impost. D’aquesta manera espera acabar amb les pernoctacions en llocs on està prohibit.

Actualment, les autocaravanes només abonen la taxa turística si els seus ocupants passen la nit en un càmping, però molts ho eviten i, encara que estigui prohibit, pernocten en aparcaments o zones no habilitades per a això. Des de fa temps, el Govern andorrà vol posar fi a aquestes pernoctacions en llocs no permesos. Especialment, després de constatar que el turisme en autocaravanes creix cada vegada més i l’Executiu del Principat ha vist que hi ha zones on es produeix una sobrecàrrega d’aquest tipus de vehicles.Amb les futures zones habilitades per a autocaravanes, s’ordenarà l’estacionament i el Govern, per la seua part, també sortirà beneficiat a nivell econòmic a l’ingressar les taxes que abonaran els turistes que viatgen en aquests vehicles. L’Executiu andorrà demanarà que totes les parròquies cedeixin solars per habilitar les zones d’estacionament i obrirà la possibilitat que iniciatives privades habilitin aquests espais dedicats exclusivament a la pernoctació de campers i autocaravanes.

Andorra disposa d’algunes zones ja habilitades als afores dels nuclis urbans. Alguns centres comercials també ofereixen la possibilitat de pernoctar de manera gratuïta encara que no disposen de serveis per a aquests vehicles. D’altra banda, el país preveu incrementar la taxa turística. El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha explicat que al setembre iniciarà reunions de treball amb el sector implicat “per arribar a un consens” i ha assegurat que l’increment no serà gaire significatiu. Andorra va recaptar sis milions d’euros en concepte de taxa turística l’any 2023. Aquest gravamen va començar a aplicar-se l’estiu del 2022 i el seu import oscil·la entre un i tres euros per persona i dia, en funció de la categoria de l’establiment.