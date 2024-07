La revisió de la frontera amb Andorra, a finals del 2025

Les prospeccions sobre el terreny per concloure l’estudi que definirà la frontera entre Espanya i Andorra, a Lleida, i que impulsen els governs dels dos països van començar ja fa unes setmanes i un equip de tècnics de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) espanyol, dels ministeris d’Exteriors i de Territori d’Andorra, i els Agents Rurals de la Generalitat estan treballant aquests dies al límit de frontera amb la Cerdanya. Fonts properes a la investigació van indicar que esperen tenir tota la presa de dades de camp “a finals del 2024”. A partir d’aleshores, van continuar, començarà l’estudi de la informació a l’oficina, que s’allargarà “tot el 2025” perquè “de cara a finals d’aquell any pugui iniciar-se la fase de les relacions diplomàtiques” per arribar a l’acord que posi fi al conflicte.

La zona en la qual treballen en aquesta campanya és molt abrupta i per accedir-hi els tècnics necessiten l’ajuda d’un helicòpter, que els desplaça fins a la zona de treball. Les mateixes fonts van indicar que quan acabi el treball de camp d’aquestes setmanes “no descartem haver de tornar abans de les primeres nevades, de vegades ens falten dades i necessitem tornar a treballar sobre el terreny”, van afegir.Aquesta és la tercera campanya per solucionar el conflicte que va començar el novembre del 2021 després de la denúncia del Parc Natural de l’Alt Pirineu als Agents Rurals perquè investiguessin si la infraestructura elèctrica que construïa Andorra a la zona del Planell de la Tossa, a la parròquia de la Massana, ocupava territori català. Un informe dels Agents Rurals basat en la cartografia catalana i de l’estat espanyol va concloure que 16.000 metres quadrats del camp fotovoltaic (el 75% del total) estan situats a les Valls de Valira, mentre que només 5.130 metres quadrats serien d’Andorra.Per un altre costat, el camp solar de l’estació d’esquí de Pal Arinsal, que va començar a generar energia el gener del 2022 i que és una de les empreses que ha d’impulsar les energies renovables al Principat, continua en funcionament.La controvèrsia del Planell de la Tossa és només la punta de l’iceberg. Aquesta localització només representa el 5 per cent del total de 200 hectàrees de frontera que es troben en estudi.

El grup tècnic internacional treballa actualment a la zona fronterera de la Cerdanya