Josep-Lluís Serrano, nomenat bisbe coadjuntor d'Urgell

El papa Francesc ha nomenat aquest divendres Josep-Lluís Serrano, prevere del Bisbat de Tortosa, bisbe coadjuntor d'Urgell amb dret a successió. D'aquesta manera, Serrano assistirà l'arquebisbe Joan-Enric Vives i el substituirà a partir del seu cessament per jubilació o altres causes. Fins aleshores, Serrano treballarà com a vicari general per conèixer el Bisbat d'Urgell i el funcionament de les institucions del Principat d'Andorra, del qual en el seu moment en serà el copríncep. Nascut l'any 1977 a Tivissa (Ribera d'Ebre) i ordenat prevere l'any 2002, Serrano és batxiller en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i doctor en teologia dogmàtica per la Pontíficia Universitat Gregoriana.

Serrano ha dit, durant la seva presentació al Bisbat d'Urgell, a la Seu d'Urgell, que "acull amb obediència i pau" aquest càrrec i ha afegit que es posa a "disposició i servei" dels que més necessiten "l'afecte de Déu". El bisbe ciadjuntor ha destacat que sempre estarà "al costat de l'arquebisbe Joan-Enric, ajudant-lo en la cura pastoral de la Diòcesi", així com per "mantenir les seves bones relacions amb les institucions públiques".

L'acabat de nomenar bisbe coadjuntor s'ha mostrat disposat a "col·laborar i aprendre" de l'arquebisbe Joan-Enric i també "del clergat diocesà, de la vida consagrada femenina i masculina, dels moviments laics i de la vida de les comunitats parroquials".

Bisbe coadjutor

La figura del bisbe coadjutor està contemplada en el Codi de dret Canònic en els cànons 403 i següents: "assisteix el bisbe diocesà en tot el govern de la diòcesi". I quan el bisbe diocesà cessa, automàticament, el succeeix. L'arquebisbe Joan-Enric Vives continua essent el bisbe diocesà d'Urgell i el copríncep episcopal d'Andorra fins a produir-se el seu cessament, per jubilació o altres causes.

Durant tot aquest temps, Serrano treballarà, amb potestat ordinària com a vicari general, en les tasques pastorals de la Diòcesi a fi de conèixer el Bisbat d'Urgell, les seves persones, institucions i entitats, així com el funcionament de les institucions del Principat d'Andorra, del qual, al seu dia, en serà el Copríncep.

El bisbe d'Urgell Joan-Enric Vives ha dit durant la presentació de Serrano que ara treballaran en "comunió, complementàriament, viuran junts i es comunicaran les coses i els criteris per millorar servir la Diòcesi i el Principat d'Andorra".

Vives ha dit que amb aquest nomenament es comença "una nova etapa de col·laboració entre els dos bisbes" que segur que "farà créixer i renovarà" la Diòcesi. L'arquebisbe d'Urgell s'ha sincerat i ha confessat que per ell "comença una nova etapa vital i l'aprenentatge de deixar pas al nou bisbe". Vives ha demanat a tots col·laborar amb el nou bisbe, cridat a succeir-lo.