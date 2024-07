Cabres assilvestrades en cerca i captura a Alàs i Estamariu

Una creu trencada per ovelles assilvestrades a Peramola. - AJUNTAMENT DE PERAMOLA

Cabres assilvestrades ocasionen danys en horts i finques de pastures i provoquen molèsties als veïns d’Estamariu i Alàs i Cerc, segons van corroborar ahir fonts municipals. Aquesta última localitat ha emès un edicte per intentar trobar el propietari dels animals i reclamar-li que els retiri. En cas contrari, el departament d’Acció Climàtica podrà capturar-los.

L’edicte d’Alàs i Cerc detalla que s’han albirat “almenys 27 cabres assilvestrades” a l’entorn del nucli agregat de Torres d’Alàs. “Entren lliurement als horts i pastures i ocasionen molèsties als veïns”, apunta el document, que apunta a més la presència d’aquests animals “en vies i espais públics”. Afegeix que les cabres no porten cròtals identificatius, per la qual cosa “no s’integren a cap programa de control sanitari”.L’ajuntament d’Alàs i Cerc ha obert un període de 20 dies hàbils perquè l’amo dels animals es doni a conèixer davant del consistori o davant del departament d’Acció Climàtica. Ho va fer seguint indicacions de la conselleria, que haurà de portar a terme la captura de les cabres assilvestrades si l’amo no apareix.

El procés per retirar o capturar les cabres assilvestrades que provoquen molèsties a Alàs i Cerc i Estamariu arriba mesos després que l’ajuntament de Peramola obrís mesos enrere un tràmit similar. En aquest cas, es tractava de solucionar els problemes ocasionats per ovelles assilvestrades. Mitja dotzena es van escapar del seu ramat durant la pandèmia de la covid i es van reproduir en els anys següents fins a sumar uns 25 exemplars. Aquests animals van provocar la caiguda d’un mur al recinte de l’església de Santa Maria de Castell-llebre i van trencar una creu del seu cementiri.

Alàs i Cerc reclama als turistes que portin lligats els gossos

Els animals domèstics assilvestrats no són els únics que ocasionen problemes a Alàs i Cerc. També els provoquen en ocasions els gossos que turistes passegen sense lligar pel terme municipal. L’alcaldessa, Maria Carme Ribó, va explicar que provoquen estrès en ramats i que, en ocasions, el bestiar corre a la desbandada i es dispersa espantat pels gossos. La primera edil va apuntar que una vaca ha arribat a estimbar-se mentre fugia. “Les nostres ordenances estableixen que els gossos han d’anar lligats”, va recalcar la primera edil. La reclamació d’aquest municipi de l’Alt Urgell se suma a la que va formular setmanes enrere Asaja. L’organització agrària va exigir als turistes que no obrin tancats en què es guarda bestiar per evitar que els animals s’escapin.